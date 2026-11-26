La nouvelle série des auteurs de Servitude ! Un space opera sombre et ambitieux ! Après des années de surexploitation, les habitants de la planète Corbellion lancèrent la colonisation d'une autre terre mystérieuse, Tarmalienté. Deux décennies plus tard, les descendants des colons revinrent, offrant à une humanité exsangue la technologie permettant la conquête de l'ensemble du système de Korma. Mais il y a toujours un revers.