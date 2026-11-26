Le roman que Staline avait interdit, avant de reconnaître son génie. Kiev, fin 1918. La guerre civile débute en Ukraine. L'intelligentsia, toujours fidèle à la monarchie russe, craint l'effondrement de ses valeurs. Les Tourbine sont de cette idée, mais n'ont plus aucun soutien. L'armée allemande les a abandonnés et les bandes antisémites de Petlioura sont en chemin. Ils doivent quitter la ville et leur belle maison familiale, avec son piano, son poêle en faïence et son jardin couvert de lilas. Mais les Bolcheviks n'ont pas prévu de partir de sitôt. Les Tourbine vont devoir apprendre à vivre sous leur " dictature ". Ce roman, écrit entre 1923 et 1924, a un temps été une pièce de théâtre intitulée Journées des Tourbine pour passer sous les radars du gouvernement communiste. Mais Staline lui-même finit par reconnaître le génie de La Garde blanche : on n'avait jamais aussi bien représenté le chamboulement qu'a été l'arrivée du communisme en Russie.