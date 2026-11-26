En Europe de l'Ouest, depuis la fin du XX ? siècle, le capitalisme a changé de visage. Dans un contexte de désindustrialisation, la création de richesse s'appuie de plus en plus sur des ressources anciennes valorisées de manière nouvelle. Ce phénomène s'observe dans des domaines séparés - arts, culture, marché des antiquités, fondations, musées, luxe, patrimoine et tourisme - qui partagent une logique commune : tirer profit de l'exploitation du passé. Les auteurs nomment ce modèle "économie de l'enrichissement". Celle-ci repose non pas sur la production de biens nouveaux, mais sur la valorisation d'objets existants, souvent destinés aux plus riches, qui en tirent eux-mêmes profit. Dans cette étude, Luc Boltanski et Arnaud Esquerre restituent l'histoire de cette économie du "déjà-là" et présentent une analyse critique résolument nouvelle de la marchandise.