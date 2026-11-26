Célébration de l'héritage, de la saisonnalité et de la technique, Odette, la première monographie du chef de renommée internationale Julien Royer, reflète l'esprit élégant de son restaurant triplement étoilé au Guide Michelin, niché dans la National Gallery de Singapour Dans ce premier livre, Julien Royer rend hommage aux personnes, aux lieux et aux philosophies qui ont façonné son parcours culinaire. Chef et propriétaire d'Odette à Singapour - du nom de sa grand-mère adorée et désormais l'un des restaurants les plus reconnus d'Asie -, Julien Royer propose une cuisine définie par la grâce, la clarté et la puissance émotionnelle. Il s'est fait connaître pour sa cuisine délicate alliant technique française et accents asiatiques, basée sur les ingrédients et la saisonnalité, ainsi que sa méthode de travail collaborative. Les 80 plats reflètent la légèreté et l'élégance emblématiques du chef, mélange de maîtrise technique et d'imagination. Bien qu'ambitieuses, ces recettes présentées sont une source d'inspiration pour les professionnels expérimentés et les cuisiniers amateurs avertis. Outre les recettes, le livre invite à se plonger dans la pratique créatrice de Royer, ancrée dans les souvenirs, l'émotion et le quête de l'excellence. Cadeau idéal pour les passionnés de cuisine et les collectionneurs sensibles au design, Odette est un livre-objet à part entière. Faisant écho au moment de relatif calme qui précède un repas, un interlude introductif offre au lecteur un espace de réflexion avant de pénétrer dans le coeur du livre. Les photographies font plus qu'immortaliser les plats ; elles révèlent le processus, l'intention et la chorégraphie intime en cuisine. Odette étudie l'équilibre entre passé et présent, douceur et précision, émotion et maîtrise.