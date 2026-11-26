Dans ce 20e numéro des Cahiers de Tinbad, on rend une fois de plus hommage à Philippe Sollers, avec un texte introuvable de Pierre Boutang sur Femmes, et une étude approfondie de Portrait du joueur par Guillaume Basquin , on rend aussi un hommage posthume nécessaire à l'icône absolue du cinéma français que fut Brigitte Bardot, avec la reprise de textes célèbres mais devenus difficilement trouvables sur elle, par Simone de Beauvoir et Marguerite Duras. On a traduit en français une interview rare de Pasolini sur Sade donnée à Gideon Bachmann pour un magazine anglo-saxon, Film Quaterly, à la sortie de Saló ou les 120 journées de Sodome, soit très peu de temps avant sa mort. On y trouvera aussi une analyse par Nicolas Floury du dernier livre philosophique de Mehdi Belhaj Kacem sur "la folie" , ainsi que deux textes inédits de Mathias Richard et Olivier Domerg.