Il est l'heure de s'enivrer ! Pour n'être pas les esclaves martyrisés du Temps, enivrez-vous sans cesse ! De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise, disait déjà Baudelaire... Ce livre renoue avec ces textes qui musardaient quelque part dans nos têtes depuis l'enfance où après un dîner familial, un grand-père lisait les Le Bateau ivre ou La légende des siècles, et redonner vie à ces poètes que notre modernité a jugé trop lyriques, et évincé des manuels scolaires. Avec ce livre nous avons l'ambition que la récitation devienne un jeu de famille, qu'on éteigne les écrans, qu'on range les portables, qu'on ouvre les fenêtres pour laisser pénétrer dans nos maisons le souffle enivrant d'un siècle foisonnant de poètes. Les illustrations de Michèle Warluzel accompagnent le rêve. Quelques mots, et voilà qu'apparaitront les tours à tête grise, / Où se brise / L'éclair qui passe avec la brise. Mets-toi sur ton séant, lève tes yeux, dérange Ce drap glacé qui fait des plis sur ton front d'ange, Ouvre tes mains, et prends ce livre : il est à toi. (V. Hugo)