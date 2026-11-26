Est-ce que les chercheurs et chercheuses doivent s'engager et, si oui, comment ? L'idéal de "neutralité axiologique" s'est imposé comme une dimension essentielle de la professionnalisation de la recherche en SHS, il conditionne largement leur crédibilité ; mais que signifie exactement cette injonction ? La neutralité est-elle possible ? Est-elle souhaitable ? L'urgence des questionnements fondamentaux sur les dégâts environnementaux, sur les inégalités sociales et de genre en particulier, ou sur les tensions géopolitiques, n'invite-t-elle pas à poser dans des termes inédits la question de l'engagement dans et par la recherche ? L'objectif de ce volume, issu des quatrièmes journées "Métier de chercheur·e" de la MSH Bretagne, est de recenser quelques-unes des postures adoptées par les chercheurs et chercheuses face à cette question de l'engagement. Nous avons cherché ici à les faire parler, à les faire témoigner à partir de leur expérience professionnelle et personnelle, afin qu'ils et elles restituent tout à la fois les convictions qui les animent, mais aussi la réflexivité qu'ils et elles développent : quels objets choisir ? Quelles problématiques ? Quels ancrages disciplinaires ? Quelles méthodologies ? Quels supports de publication ? Quelles préconisations ? Quels enseignements à tirer pour les pouvoirs publics ? Ou pour les mouvements sociaux ?