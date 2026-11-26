Technique inventée au XVIIIe siècle sur un modèle antique, la peinture à la cire est réputée pour son aspect mat et la permanence de ses teintes. Ces qualités supposées séduisent peintres, amateurs et antiquaires qui, au travers de nombreuses expérimentations, se lancent dans la quête d'une recette adéquate, sans jamais l'atteindre : la peinture à la cire, appelée aussi "encaustique" lorsque la chaleur est employée, est en réalité très peu pérenne et son succès repose sur le paradoxe d'une prétendue durabilité qu'elle ne possède pas. L'ouvrage présente l'histoire des expériences et de la diffusion des théories sur la peinture à la cire en Europe, depuis les premières recettes élaborées dans les années 1750 à Paris, les applications en Angleterre, Allemagne et Italie, jusqu'à l'adoption officielle de cette technique pour les peintres de la monarchie de Juillet. Apparue d'abord comme la redécouverte d'une technique picturale perdue dont seuls les textes antiques gardent encore la trace, la peinture à la cire stimule la créativité des peintres et des savants et son emploi dépasse les simples enjeux picturaux. Il s'agit à la fois de la recherche d'un idéal d'antiquité et de pérennité, d'une mode, et la quête d'un progrès technique dans une atmosphère de concurrence commerciale et industrielle entre les nations.