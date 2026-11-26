Quelle est la nature du processus de politisation des Français ayant émigré aux Etats-Unis au cours de la première moitié du XIXe siècle, dans les deux principaux ports atlantiques américains ? L'ancrage des migrants français à New York et La Nouvelle-Orléans présente d'abord des traits communs dans le sillage des épisodes révolutionnaires de la fin du XVIIIe siècle. Néanmoins, la prégnance des divisions Nord-Sud sur l'esclavage suscite des évolutions divergentes, remettant en question les allégeances nationales et politiques des migrants à la veille de la guerre de Sécession. Etude originale des formes de sociabilité urbaine développées par les Français, l'ouvrage aborde à plusieurs échelles les circulations atlantiques de pratiques politiques et l'hybridation des cultures politiques avec les sociétés d'accueil. Cette analyse sur le temps long participe également à la réévaluation de l'importance du fait maçonnique atlantique. Elle est novatrice en ce qu'elle considère les pratiques et représentations politiques des Français hors de France, soulignant les phénomènes originaux d'acculturation politique dans un cadre américain à l'heure de la démocratisation.