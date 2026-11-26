Cet ouvrage propose une relecture critique de l'oeuvre d'Emile Durkheim, non pas sous la forme d'une biographie intellectuelle classique, mais comme une analyse du contexte historique, social et philosophique qui a façonné sa pensée. A partir de l'absence de la guerre dans la sociologie durkheimienne et de la conception des conflits sociaux comme formes d'anomie, Roger Cornu explore les thèmes centraux de la morale et de la religion. Il met également en lumière l'influence décisive d'Immanuel Kant et de Charles Renouvier dans l'élaboration de sa théorie sociologique. L'ouvrage retrace ainsi les étapes épistémologiques qui ont accompagné la naissance de la sociologie en France et offre une réflexion originale sur la genèse contradictoire de la pensée sociologique française. Roger Cornu, sociologue au CNRS, aujourd'hui retraité, a publié de nombreux travaux sur le monde du travail, sur l'image dans les sciences sociales et sur les conditions épistémologiques, méthodologiques et historiques de la pratique sociologique contemporaine.