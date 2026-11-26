"De l'art à l'oeuvre" explore différents regards jungiens sur la nature de l'art, le cheminement d'artistes et les résonances avec le processus analytique. Echanges qui ont débuté conjointement à la naissance de la psychologie analytique, nourris chez Jung par son expérience de la psychiatrie, puisant aux sources de l'inconscient collectif autour des images. Ce dialogue se poursuit, se renouvelle dans des émergences plus contemporaines à portée symbolique et politique pour notre temps, dans nos cabinets, dans des espaces de soins institutionnels et passerelles, dans la culture. Les hommages rendus à la mémoire d'Aimé Agnel, passeur d'images, en sont également une manifestation sensible.