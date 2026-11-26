Dans les hauteurs ombrageuses alpines, une famille modeste vit au rythme des saisons et du silence des cimes. Leurs enfants grandissent loin du bruit du monde - parmi eux, un garçon gracieux et mystérieux qui semble appartenir davantage à la forêt qu'aux hommes. Un soir, il part se promener. Il ne reviendra pas. Alors que la mère entame un pèlerinage solitaire vers la cabane familiale, les souvenirs et vérités enfouies commencent à affleurer. Derrière le visage lisse d'une communauté de montagne se cache la violence d'une intolérance sourde. Le quatrième roman de Fabienne Bogádi est bien plus qu'une enquêteâ : c'est un réquisitoire contre un monde qui a oublié le vivant. Une oeuvre à la langue ciselée, portée par une douleur digne et un cri lancinant - qu'avons-nous fait de ce qui nous était le plus précieuxâ?