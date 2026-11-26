Il y a dix ans, la Région bruxelloise acquiert l'ancien garage Citroën, bâtiment iconique construit en 1934, place de l'Yser à Bruxelles. L'objectif est de transformer cet ancien espace industriel - un bâtiment moderniste se déployant sur plus de 40 000 m2 - en un ambitieux musée d'art moderne et contemporain, le projet Kanal - Pompidou. Avant le démarrage des travaux et en partenariat avec le Centre Pompidou, la Fondation Kanal, chargée de piloter le projet, ouvre le bâtiment au public et y propose une importante programmation. Le CIVA - aujourd'hui Kanal Architecture - est sollicité pour la réalisation d'expositions telles qu' As Seen. Photographies d'architecture, point de départ de ce livre. L'idée de l'exposition est double : faire découvrir une sélection d'architectures des années 1930, de styles moderniste et Art déco, et tirer parti de la monumentalité de l'immense show-room du bâtiment Citroën, vitré sur 22 m de hauteur, pour y installer des montages visuels de grand format. Une trentaine de photographies de l'entre-deux-guerres extraite des riches collections de Kanal Architecture, imprimées sur d'amples toiles ont été présentées suspendues au plafond du premier étage de l'impressionnante verrière cathédrale. Dans MODERN, on retrouve pour la première fois cette sélection de photographies, au départ de négatifs sur plaques de verre dont les dimensions généreuses permettaient des agrandissements de qualité, enrichie d'une vingtaine de clichés supplémentaires, toujours issus des mêmes collections. Modern. Architecture & société dans les années 1930 est un beau livre de photographies, publié à l'occasion de l'inauguration de Kanal-Centre Pompidou le 28 novembre 2026, ce lieu unique dédié à l'art contemporain avec ses fonds d'archives impressionnants consacrés à l'architecture et au paysage. Nombre de photographes de l'entre-deux-guerres entretenaient un rapport privilégié avec l'architecture. Les images sont marquées par une abstraction géométrique, une amplification de la pureté des formes avec la simplicité des lignes propres au modernisme et à l'Art déco. Parmi ces photographies, on retrouve aussi l'influence conjointe du constructivisme reconnue à la déformation imposée aux objets photographiés, saisis de biais, en forte plongée ou contre-plongée, pour obtenir un effet dynamique qui leur confère une forme d'irréalité. D'autres photographies, plus documentaires, renvoient au contexte social et économique de l'époque qui a vu l'emblématique garage Citroën sortir de terre.