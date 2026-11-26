Une activité aujourd'hui presque effacée des mémoires s'est développée autour de Vezin et Ville-en-Waret, deux villages proches de namur, en Wallonie : l'extraction du minerai de fer. Ce livre retrace l'histoire méconnue des mines qui ont transformé la vie de ces villages ruraux durant la seconde moitié du XIX ? siècle et qui ont rendu possible l'essor de la sidérurgie wallonne. Jean-François Pacco est journaliste, Marc Ronvaux juriste et historien. Tous deux sont auteurs d'ouvrages sur le passé et le patrimoine de la région namuroise. Ces deux complices se sont découvert un autre point commun : l'arrière-grand-père du premier était directeur de la principale mine de fer de Ville-en-Waret à la fin du XIXe siècle alors que les ancêtres du second y travaillaient comme mineurs de fond. Cela leur a donné l'envie de découvrir et de faire découvrir une étonnante épopée humaine et industrielle. A travers les archives, les souvenirs de famille, les cartes anciennes, les rares traces encore visibles et les récits, cet ouvrage redonne vie au quotidien des mineurs, aux dangers de leur métier et aux étonnantes ambitions des entrepreneurs du temps. Une incroyable aventure...