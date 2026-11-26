Comprendre ses droits et ses devoirs de citoyen, c'est la condition pour participer à la vie démocratique. Ce livre sur la citoyenneté répond aux questions que pose la vie civique en France : comment fonctionne la démocratie ? Quels droits garantit la Constitution ? Quelles obligations accompagnent la vie en société ? Cette réédition enrichie propose un contenu nouveau, actualisé pour tenir compte des évolutions récentes du droit et de la société. Les institutions françaises, les libertés fondamentales, les mécanismes du vote et de la représentation : chaque notion est expliquée avec précision, dans un format de 40 à 55 pages illustrées, accessible dès le collège. Le Citoyen s'inscrit dans Les Collections du Citoyen, publiée par NANE Editions depuis 1997. Plus de 100 titres sur les institutions, l'histoire et les enjeux de société, rédigés par des journalistes spécialisés. Utile tous ceux qui souhaitent comprendre l'éducation civique au delà des manuels scolaires