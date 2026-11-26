Les textes législatifs, réglementaires et issus de la concertation sociale indispensables à la bonne compréhension, à l'étude et à la pratique du droit du travail et du droit de la sécurité sociale. Ce Code reprend les textes législatifs, réglementaires et issus de la concertation sociale (internationaux et nationaux) indispensables à la bonne compréhension, à l'étude et à la pratique du droit du travail et du droit de la sécurité sociale.