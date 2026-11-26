Dans la trilogie L'Homme et la protection des plantes cultivées, l'auteur aborde les menaces qui de tous temps ont pesé sur les cultures, leurs conséquences pour la sécurité alimentaire et l'évolution des pratiques agricoles pour y faire face. Une épopée multimillénaire qui illustre également les incompréhensions entre le monde agricole et les citadins. Sous-titré Emergence d'une discipline (1600-1915), ce second volume explore une période clé durant laquelle s'édifie l'agriculture actuelle. Il fait suite Auxorigines de la protection et introduit Les étapes de la protection (1920 à nosjours) poursuivant cette plongée captivante dans l'histoire et les enjeux de la protection des plantes, entre science, tradition et modernité.