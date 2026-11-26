Dans la trilogie L'Homme et la protection des plantes cultivées, l'auteur aborde les menaces qui de tous temps ont pesé sur les cultures, leurs conséquences pour la sécurité alimentaire et l'évolution des pratiques agricoles pour y faire face. Une épopée multimillénaire qui illustre également les incompréhensions entre le monde agricole et les citadins, inspirée par les mésaventures du poète latin Ovide sur la route de Nomente à Rome. Sous-titré Aux origines de la protection, ce premier volume couvre un large ensemble de connaissances, sur une période allant de la domestication des végétaux jusqu'au XVIe siècle. Deux autres volumes, Emergence d'une discipline(1600-1915) et Les étapes de la protection (1920 à nos jours), complètent cette plongée captivante dans l'histoire et les enjeux de la protection des plantes, entre science, tradition et modernité.