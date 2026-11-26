Notre-Dame de Paris, dont la première édition a été publiée en 1831, a bousculé le monde littéraire et connaît encore aujourd'hui un succès considérable. Son ampleur a dépassé les frontières par le biais de multiples traductions dans le monde ; l'oeuvre a également su traverser les générations grâce à des adaptations théâtrales, cinématographiques et musicales. Notre-Dame de Paris , dont la première édition a été publiée en 1831, a bousculé le monde littéraire et connaît encore aujourd'hui un succès considérable. Son ampleur a dépassé les frontières par le biais de multiples traductions dans le monde ; l'oeuvre a également su traverser les générations grâce à des adaptations théâtrales, cinématographiques et musicales. L'histoire se déroulant à Notre-Dame de Paris, dans un Moyen Age réinventé, permet aux lecteurs de (re)découvrir ce monument à travers le regard de Victor Hugo. Le roman a durablement marqué l'image de la cathédrale et n'est sans doute pas étranger à la renommée qui est la sienne encore aujourd'hui. Le personnage emblématique de Quasimodo, qui vit dans la cathédrale, aurait même inspiré le Stryge, la plus célèbre des chimères ajoutées sur les tours à l'occasion des restaurations menées à partir de 1843. Cette édition poche raffinée rend une nouvelle fois hommage à cette oeuvre monumentale. Elle s'inscrit dans la continuité de la parution du Fantôme de l'Opéra de Gaston Leroux (2025) et de La Mare au Diable , publié en 2026 à l'occasion des 150 ans de la disparition de George Sand. Cette nouvelle parution vient compléter la jeune collection " Littérature et Patrimoine " qui met à l'honneur des chefs-d'oeuvre intemporels de la littérature dans un format poche raffiné