Il n'est pas rare qu'un analysant manifeste, en s'en plaignant ou pas, des contradictions qui l'affectent soit vis-à-vis de lui-même, soit dans ses relations avec d'autres. Il est parfois possible de les comprendre mais pas de les expliquer. Or entre comprendre et expliquer n'y a-t-il pas aussi une contradiction ? Comment reconnaître une contradiction et l'interpréter ? Faut-il la résoudre ? Pour arriver à un savoir absolu ? Le "oui" et le "non" sont contradictoires, mais le contestera-t-on au nom du fait que l'inconscient ne connait pas la contradiction ? De fait, il est par lui-même contradiction en acte. Mais n'est-ce pas se dérober à la responsabilité d'un acte que de se réclamer de cette vérité ? Et par là même contre-dire au mi-dit de la vérité ? Il y a lieu de bien définir les coordonnées dans lesquelles se présentent les contradictions et la logique qui les soutient. Ainsi le paradoxe du menteur n'en est plus un quand on distingue l'énoncé et l'énonciation. L'opposition des contraires entre universelle affirmative et universelle négative s'effondre quand on les dispose selon le cadran de Peirce où elles s'équivalent dans la case vide. De même l'opposition des contradictoires entre particulier et universel disparaît avec la promotion du pas tout. Il convient donc de recourir à une logique adéquate au problème posé. Par exemple en se référant aux formes de la négation : dénégation, négation de privation, de castration, de frustration, négation d'incomplétude (les formules de la sexuation), démenti. Ou encore en rapportant les formes dans lesquelles se pose la contradiction à la logique des quatre discours comme métaphore du sujet. Une dernière question : existe-t-il des contradictions entre les différentes écoles de psychanalyse et à l'intérieur de celles-ci ?