Le grand retour d'un album disparu des librairies depuis près de vingt ans. Voutch en a sélectionné le meilleur, qu'il a entièrement redessiné. Fin observateur de la vie contemporaine, Voutch excelle à pointer l'absurde de nos vies quotidiennes. Son humour mordant déclenche tout autant le rire que la réflexion face aux travers de nos contemporains. Il revient, pour les fêtes de fin d'année, avec un album dont la première édition date de 2002 et qui est épuisé depuis longtemps. En grand perfectionniste, Voutch redessine entièrement chaque page et ses fans auront le plaisir de découvrir ou de retrouver des dessins quasi-inconnus ou, au mieux, oubliés.