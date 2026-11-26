Comment aider un enfant à grandir dans la foi et à développer une relation personnelle avec le Christ ? Inspiré de l'enseignement de saint Louis-Marie Grignion de Montfort, de saint Jean-Paul II et de la spiritualité de sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, ce livre propose un parcours de consécration à Jésus par Marie spécialement conçu pour les jeunes. A travers 33 jours de lectures, de prières et de méditations adaptées à leur âge, les enfants découvrent la confiance filiale, la vie de prière et l'action de l'Esprit Saint. Guidés par Marie, ils sont invités à approfondir les grâces de leur baptême et à faire grandir les vertus chrétiennes au coeur de leur vie quotidienne. Accessible, pédagogique et profondément spirituel, cet ouvrage offre aux familles, catéchistes et éducateurs un précieux outil pour accompagner les jeunes sur un chemin de sainteté, dans la simplicité, la confiance et la joie.