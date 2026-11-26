La version poche de L'Oracle des contrats d'âmes , véritable succès de librairies. Chaque lien qui se tisse entre deux êtres implique des dettes karmiques à honorer et des crédits à libérer. Cet oracle aidera le lecteur à déchiffrer ces pactes mystiques et à démêler l'écheveau de ses relations. Grâce à son tirage unique en forme de coeur, il éclairera le lecteur sur : ses énergies et celles de son partenaire (amoureux, ex, crush...) ; les blocages de chacun dans la relation ; les contrats d'âmes hérités des vies antérieures ; les actions à mettre en place pour évoluer ensemble sur les plans physique, émotionnel et énergétique.