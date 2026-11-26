Ce livre puissant inscrit la rencontre amoureuse dans le lit des rivières, au creux des prairies, dans le flux des marées et l'étendue du ciel. Il approche au plus près ce quelque chose d'autre qui vient à nous, déplie à l'infini ce mouvement venu d'ailleurs qui nous meut intrinsèquement. Dans un paysage de trop-pleins et d'affolements, une langue atmosphérique s'invente et révèle le vertige mouvant et imprévisible des affects. Des pages lumineuses et féministes, où le désir des corps se dit sans honte, dans une forme d'allégresse. Par son écriture singulière où le dehors et les corps dialoguent sans relâche, l'autrice s'inscrit contre l'époque, en faisant un éloge du vivant qui ne peut que toucher le lectorat d'aujourd'hui. La voix féminine et poétique du "nature writing".