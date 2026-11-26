L'histoire de la pop culture est aussi celle du XXe siècle et du progrès technique qui l'accompagne. Une histoire de l'accélération, qu'aucune oeuvre mieux que celle des soeurs Wachowski, de Matrix à Sense8, n'a mieux représenté à l'écran dans une série de films mutants et militants dont Speed Racer fût l'apothéose plastique sidérante. Partant de ce chef d'oeuvre emblématique des années 2000, véritable blockbuster cubiste et queer caché dans un divertissement pour enfants, A la lumière de la vitesse retrace et interroge l'histoire de la vitesse pour explorer comment celle-ci a modifié chaque aspects de la modernité, de la littérature au cinéma en passant par l'animation, le jeu vidéo, l'industrie, le numérique et jusque notre quotidien. Un ouvrage pop majeur qui, bien mieux qu'éclairer sous un jour inédit la filmographie des premières cinéastes transgenres, est un puissant manifeste pour mieux comprendre les enjeux formels et philosophiques de notre temps. Nouvelle édition augmentée avec un nouveau chapitre signé par l'auteur.