De la plus minuscule molécule odorante aux chiffres d'affaires vertigineux des grands groupes, comment notre nez fait-il le grand écart du plus petit au plus grand ? Question de taille Petite Robe noire ou Grand Amour ? Petit sent-bon ou grand classique ? Petitgrain ou jasmin grandiflorum ? Petit prix ou haute parfumerie ? Alors que les récepteurs tapis au fond de notre nez sont théoriquement capables de distinguer des milliards d'odeurs différentes, les molécules à l'origine de ce phénomène font la taille d'un millionième de millimètre. Dans ce grand écart qui donne le vertige, notre odorat semble aussi à l'aise avec l'infiniment petit que parmi l'immensément grand, même s'il a parfois du mal à trouver la juste mesure pour jauger exactement ce qu'il perçoit. Côté flacons, si les miniatures et les factices géants ont connu leur heure de gloire, leur volume continue de s'ajuster à l'air du temps, les contenants se glissant dans la poche ou s'exhibant en plein écran. Et l'objectif restant le plus souvent de faire grimper les chiffres des ventes toujours plus haut, comment certains parviennent-ils un jour à jouer dans la cour des grands ?