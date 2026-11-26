EDITIONS LES INCONTOURNABLESQUAND LES DRAGONS CROISENT LES MACHINES. Né mage dans un monde où la magie est punie de mort, Edhelja, 17 ans, contre-attaque l'Empire. De mystérieuses disparitions terrorisent les habitants d'Horalis. L'Empereur est derrière ces enlèvements, mais personne n'ose défier ses impitoyables Nettoyeurs qui traquent et éliminent tous ceux qui pratiquent la magie... Jusqu'au jour où Edhelja découvre un mystérieux médaillon qui éveille en lui de puissants pouvoirs. Du jour au lendemain, il devient l'ennemi public numéro un... et un nouvel espoir pour ceux qui rêvent encore de liberté. Dragons, dirigeables, magie et steampunk : une saga fantasy déjà vendue à plus de 28 000 exemplaires. "J'avais hâte de poursuivre l'histoire chaque soir. Très créatif". "Une saga fantasy pleine d'action et de rebondissements. Pas de temps mort ! " "Ca faisait longtemps que je ne m'étais pas autant immergé dans un roman fantastique. Difficile de s'arrêter de lire". Pour les lecteurs de Percy Jackson, Eragon et Harry Potter. Plongez dès maintenant dans le tome 1 de La Guerre des Sept Lunes.