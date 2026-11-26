7 mai 2017. Sidération : un homme inconnu du public il y a trois ans de cela est élu président de la République. Le mois suivant, il disposera via ses député. e. s aux ordres d'une confortable majorité absolue à l'Assemblée nationale, lui laissant carte blanche pour réaliser toutes les réformes de son choix hors révision de la Constitution. Il n'en fera quasiment aucune. Cet homme s'est révélé comme un homme du passé, malgré sa jeunesse. Conservateur rétrograde sans colonne vertébrale idéologique en dehors d'un libéralisme économique hérité du thatchérisme, il adapte sans vergogne son discours au public qui lui fait face. L'expérience montrera qu'il s'est trompé sur tout, y compris sur le plan international dans ses rapports avec la Russie poutinienne, ce qui ne l'empêchera pas d'être réélu à l'Elysée sans avoir fait campagne et sans programme hormis le relèvement de l'âge de départ à la retraite. Par ses "engagements" vides de sens, son arrogance ainsi que son autoritarisme institutionnel, Emmanuel Macron s'est inscrit dans les pas de ses prédécesseurs en la matière, comme il le fera sur tous les sujets, et ce, jusqu'à la caricature. A la suite de La Catastrophe sécuritaire, cet ouvrage retrace le parcours fulgurant du quinquennat macroniste qui mènera finalement à une "République en miettes" .