Ce récit, à la fois confession et autobiographie, conte l'histoire d'un homme mort en 1934 et d'un autre homme né en 1952 Ces deux êtres se sont rencontrés au pied de l'Everest. L'un d'eux n'était pas en très bon état, mais peu importe, ils se sont liés d'une amitié indéfectible. Maurice Wilson, l'homme de 1934, fut un modèle, un frère lointain pour Jean Michel Asselin, l'homme de 1952. Tous deux ont en commun d'avoir fait semblant d'être de grands alpinistes. Ils n'étaient que des garçons en mal de reconnaissance et ils espéraient que l'Everest leur donnerait cette gloriole à laquelle ils aspiraient modestement. Ils avaient en commun un message à transmettre et, pas si loin, une femme les attendait, une fois le sommet en poche ! Ils n'attinrent jamais le sommet. L'un mourut, l'autre eut la chance de vieillir. L'Everest a cependant su les combler. Tous deux doivent le sens de leur vie à cette déesse qui hante le sommet de la terre. Tous deux accomplissent un destin qui les relie à tout jamais à cette cime la plus haute. L'Everest leur offrira cette joie de vivre et cette éternité. Mais au fond, ce n'est pas l'Everest qu'ils aiment, c'est tout ce qui reste : c'est la vie, c'est l'exubérance de la vie, c'est Eros. Everest(e). Le récit vibrant et sensible d'un grand écrivain anarchiste de la montagne.