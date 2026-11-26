Yves Cusset est le créateur et acteur depuis vingt ans d'un genre dont il est l'un des seuls représentants : l'humour philosophique, Ses seul-en-scène ou duo constituent des petits bijoux de pensée joyeuse ! Pensée et écriture méritaient l'écrin d'un livre, c'est chose faite ! Dans ce deuxième opus, l'auteur se colle à la notion philosophique de l'échec. Un vrai éloge de la loserie ! Losers et liseuses, unissez-vous ! Résistez à la tyrannie de la performance en toute circonstance, ratez tout ! En beauté ! Ratez votre vie, et même votre mort.