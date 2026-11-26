Pour déjouer un hacker, rien de tel que de se mettre dans sa peau ! Utilisable dès 11 ans, ce livre va vous montrer comment déjouer les techniques utilisées par les hackers pour prendre le contrôle de vos outils numériques, ordinateur ou téléphone portable. Il a plusieurs objectifs : définir précisément ce qu'est un hacker et tordre le cou aux lieux communs sur le sujet. Nous partons du principe qu'il existe une mythologie du hacker qui est entretenue par de nombreux films ou séries mettant en scène des hackers. L'idée est de retracer l'origine de ce mot et de montrer les différentes facettes du hacking. Enseigner également l'état d'esprit du hacker tel que nous le concevons. Pour nous, le hacker est un esprit curieux qui veut comprendre à tout prix comment les choses fonctionnent et qui n'hésite pas à sortir des senties battus. L'image qui convient le mieux pour illustrer cet état d'esprit est l'enfant qui démonte tous les objets qui lui passent entre les mains. Faire de nombreux rappels à la loi et inciter le lecteur à se comporter de manière éthique. Un des problèmes du hacking est qu'il est très facile d'enfreindre la loi et on se situe très souvent à la limite de la légalité. Il s'agit non seulement de ne pas engager la responsabilité juridique de l'éditeur, mais aussi d'avoir un discours responsable sur le respect des lois qui est la condition de toute vie paisible en société. Enseigner les techniques de duplication, d'espionnage et de pénétration des réseaux. Au cours des différents projets présentés dans le livre, le lecteur apprendra différentes techniques pour copier les objets qu'ils possèdent, obtenir des renseignements cachés et pénétrer les réseaux Wi-Fi. Forger chez le lecteur une culture de la sécurité informatique. Un des objectifs de l'ouvrage est de montrer que notre société hautement numérique est assez mal protégée contre les menaces des hackers. La prise de conscience des menaces qui nous entourent est censée développer une culture sécuritaire chez le lecteur en lui inculquant de bonnes pratiques.