Après le succès des Contes interdits, découvrez les "Classiques interdits"! A l'ère polarisante des réseaux sociaux, le pardon et la rédemption sont des notions en perdition. A tort ou à raison, le tribunal populaire condamne à perpétuité. Un accusé n'a droit à une deuxième chance qu'à condition de rester dans l'ombre où on l'a jeté. Le dramaturge Yann Vallerand en fait l'expérience lorsque Donovan Jalbert, un critique influent, l'accuse d'avoir plagié le texte d'un auteur issu d'une minorité. Lorsque Vallerand disparaît subitement, les menaces de mort proférées à son endroit portent à croire qu'il aurait été assassiné. Mais Donovan, obsédé par la faute de cet homme, est convaincu qu'il sévit à nouveau, caché sous un pseudonyme. Au coeur de la chasse à l'homme qui s'en suit, la frontière entre création et destruction continue de s'effriter.