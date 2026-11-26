"J'vais te taper, Chayton Hawkins ! " C'est sûrement la menace que j'ai le plus prononcée lorsque nous étions enfants. Parce que, oui, Chayton et moi avons grandi ensemble. Pas le choix, nos parents sont super proches... Aux yeux des autres, c'est le bad boy par excellence. Le genre de mec taiseux qui collectionne délits et conquêtes, et qui se fiche de l'avis des gens. Aux miens, il est surtout cet ami (un peu trop) protecteur. Mais dire non à mes caprices lui est difficile, car je l'avoue, je le manipule un peu à ma guise... Enfin, tout ça, c'était avant que j'aille trop loin en lui demandant de me débarrasser de ma virginité, avant mon départ pour la fac, il y a trois ans. Il a refusé, et depuis, il ne me calcule plus. Ironie du sort, c'est précisément à ce moment-là que j'en suis tombée amoureuse. Mais je suis née en Alaska, et vous savez ce qu'est la devise des femmes de Sitka ? "Ce qu'Alaskienne veut, Alaskienne l'obtient ! " Alors je compte bien profiter de mon trip à la maison pour réécrire notre histoire.