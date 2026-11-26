Quand Meredith descend d'avion, elle est persuadée d'avoir atterri à Hawaï. Dommage... Et encore plus dommage, ses copines ont eu la merveilleuse idée de lui offrir un séjour à Sitka en Alaska, sa terre d'origine, pour son enterrement de vie de jeune fille ! Un souci ? Aucun non. C'est juste là-bas que vit son ex... Lui ? C'est Peter. Peter le winner, Peter le "I've got the power" , enfin... plus pour très longtemps. L'impertinent Peter dont elle était tombée amoureuse enfant. Le si beau, si drôle et si sexy Peter qu'elle avait promis d'épouser. Le traître de Peter qui l'a contrainte à quitter Sitka, il y a trois ans. Bref, entre leurs griefs, les ragots à son sujet et ses conflits avec sa famille, voilà de quoi promettre à Meredith un New Trip en Alaska absolument magique !