Né dans les entrailles du Black Country - le Nord industriel de l'Angleterre - dont le coeur est Birmingham, Black Sabbath est désormais unanimement salué comme l'inventeur du heavy-metal. Le son si particulier du groupe est le résultat d'un accident de travail dont le guitariste et fondateur Tony Iommi va se relever avec la ténacité qui le caractérise. La magie ne serait évidemment pas complète sans l'arrivée dans l'équation du batteur Bill Ward, du bassiste Geezer Butler et du chanteur Ozzy Osbourne. Les quatre cavaliers de l'Apocalypse des années 1970 vont offrir au monde six premiers albums devenus des "Tables de la Loi" de la musique Metal. Mais leur carrière ne s'arrêtera pas au licenciement d'Ozzy Osbourne en 1979. Le groupe va se relever avec le chanteur Ronnie James Dio et va offrir de nouveaux albums de très haute volée. Osbourne va se lancer, grâce à l'amour indéfectible de sa femme Sharon, dans une carrière solo à succès émaillée de plusieurs albums devenus des classiques du heay-metal. Leur réunion en 1996 va démontrer au monde la magie qui règne entre ces quatre musiciens, semble-t-il, nés pour jouer ensemble. Cet ouvrage revient sur l'histoire mouvementée et complexe de Black Sabbath, de ses débuts à Aston dans la banlieue de Birmingham à ses adieux dans cette même ville en 2025. Les carrières solos des quatre musiciens originels sont également soigneusement épluchées, permettant de mieux cerner leurs personnalités et leurs relations quasi fraternelles.