François Réau, actuellement pensionnaire à la Casa de Velázquez à Madrid, est invité par Amiens Métropole dans le cadre d'une résidence de recherche et de création autour d'une saison du dessin. Il y présente des oeuvres sur papier ainsi que des installations, mêlant paysage mental et paysage physique, mémoire et identité territoriale. L'artiste engage ainsi un dialogue entre patrimoine et création contemporaine, et l'ensemble de son travail sera exposé dans différents lieux emblématiques d'Amiens à partir de la fin du mois de septembre et sous le commissariat de Nicole Phoyu Yedid : à la cathédrale d'Amiens, au Musée de Picardie, au Frac Picardie, à la Maison de la Culture, notamment. Cette proposition artistique fait l'objet d'une publication bilingue (français et anglais) qui témoignera du travail au long cours de l'artiste et assurera la pérennité de l'événement de son intervention sur un territoire métropolitain français en lien avec la Casa de Velazquez.