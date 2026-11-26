Comment le journaLe Monde a-t-il couvert l'avant-guerre en Ukraine ? Ce livre examine les centaines d'articles parus entre 2014 et 2022, comparant les uns aux autres et rapprochant leur contenu de celui d'autres sources. Il décrit ce que le journal présentait au lecteur, mais aussi ce qu'il aurait pu lui présenter, si les choix éditoriaux avaient été différents. Ces choix sont mis en évidence par une étude du fond, de la forme et des angles morts. Par touches successives, elle esquisse la ligne qu'a adoptée le journal et détaille les procédés employés pour la tenir fermement, au premier rang desquels figurait le plus simple : le silence. Cette étude montre en quoi et dans quelle mesure la couverture médiatique était un soutien ou une protection politique. Couvrir l'Ukraine ressemblait à une injonction paradoxale pour la "presse alliée" , qui l'incitait à rapporter et à défendre, à dévoiler et à voiler. Le Monde y a répondu en sacrifiant quelques principes.