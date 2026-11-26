Les Kurdes continuent à jouer un premier rôle dans le paysage politique en Turquie, en Syrie, en Iran et en Irak. Ils sont de plus en plus incontournables pour la résolution des problèmes politiques et sociaux dans ces quatre pays. Plutôt qu'un livre sur "la question kurde", nous avons fait le choix de recueillir des témoignages. Ainsi vingt-deux récits de vie racontent l'histoire contemporaine des Kurdes, des années 1960 à nos jours, avec de multiples anecdotes, parfois drôles, parfois tristes. Les témoins sont des acteurs de premier plan dans leur pays : Gültan KiÅanak, Eren Keskin, Akin Birdal, Feleknas Uca, Ragip Zarakolu, Remzi Kartal, Dogan Özgüden, Pinar Selek, Can Dundar e. a, avec une préface de Hamit Bozarslan. Le titre du livre est trompeur, il n'y a pas seulement des Kurdes qui nous ont raconté leur vie, mais aussi des Turcs. Et ce n'est pas un hasard car le mouvement kurde n'est ni replié sur lui-même ni très nationaliste. Les témoignages de ce livre relatent des faits vécus à des moments clés de l'histoire contemporaine, des années 1960 à nos jours. Ces voix racontent l'exil, la répression, la résistance, les fractures identitaires, mais aussi les tentatives de coexistence. Elles révèlent la complexité d'une question politique, nationale et culturelle qui traverse plus d'un siècle d'histoire du Moyen-Orient. Ces récits parlent d'exil et de prisons, de villages détruits et de vies reconstruites ailleurs. Ils parlent aussi de solidarité, d'engagement politique et d'espoir.