Au Temple, des juifs demandent encore à Jésus s'il est le Christ. Sa réponse ne les satisfaisant pas, Jésus est nettement menacé. Il lui faut s'éloigner des villes. Jésus en profite pour retourner, seul, à la grotte de sa Nativité. Jean, qui l'a suivi de loin, le rejoint, affaibli par le froid et le jeûne. Mais Lazare est en train de mourir et Jésus n'est pas là. Il lui faut attendre pour se rendre auprès de lui et le ressusciter, pour que le miracle soit encore plus grand. A partir de 9 ans Adaptée de L'Evangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta, la série La Vie de Jésus développe toute l'histoire du Messie pour les enfants et ceux qui leur ressemblent. Ce tome 28 voit se terminer la troisième année de vie publique de Jésus. La mort puis la résurrection de Lazare en constituent l'élément central.