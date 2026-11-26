Maman Carmela est une mère de famille nombreuse de Milan (1910-1978). En 1950, elle rencontre Padre Pio et devient une de ses filles spirituelles. Après son veuvage, elle intensifie sa participation à un groupe de volontaires qui visitent les malades de sa paroisse. Elle invite également chaque semaine ses enfants et des amis de la famille à réciter ensemble le chapelet et à méditer sur un passage d'Evangile. Puis, dans la nuit du 14 mars 1968, elle se sent appelée à écrire. Le lendemain, elle se rend compte de la beauté et de la vérité de ce qu'elle a écrit. Dès lors, elle continue jusqu'à sa mort à écrire sous l'inspiration de Jésus, de Marie et des saints.