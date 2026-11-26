Cette ville est une leçon. L'indifférence coupable des contemporains ne la désarme pas. Attentive, elle écoute la voix du vaste monde et, forte de son expérience, elle engage, en notre nom, la conversation avec la terre entière. - A. L. En 1926, Albert Londres va concrétiser un projet qu'il formait depuis longtemps : s'arrêter à Marseille - d'où il s'embarque d'ordinaire pour ses lointains reportages -, et faire le portrait de la cité déjà " multiraciale ". Ici se côtoient les immigrés, les aventuriers, les marins. C'est une version revue et augmentée de son reportage qui paraîtra en 1927 aux Editions de France.