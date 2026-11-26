Le chef-d'oeuvre de Richard Yates, qui dépeint comme personne la tragédie de la classe moyenne américaine : celle qui entraîne chaque couple dans le gouffre où la grandeur des rêves et des ambitions se confrontera toujours à la fatalité de la désillusion. Chaque matin, comme tous ses voisins du quartier pavillonnaire de Revolutionary Hill, Frank Wheeler prend le train pour aller travailler à New York, persuadé d'être différent de ces petits-bourgeois qu'il méprise. Avec April, qui se rêve comédienne, ils se promettent une vie plus grande, plus libre, plus brillante. Un jour, ils quitteront leur banlieue étouffante et grimperont les échelons de la société... Mais les années passent, et peu à peu, l'ambition laisse place à la désillusion. Et s'ils n'étaient finalement qu'un ménage comme les autres, prisonnier des mêmes compromis et des mêmes frustrations ? Le jour où leur échec devient évident, les étincelles de leur couple s'éteignent progressivement, jusqu'à ce que le drame éclate. ----------------------------------------------------------- " Le roman que vous êtes sur le point de lire est l'un des plus grands et des plus sombres chefs-d'oeuvre de la littérature américaine du XXe siècle. " Douglas Kennedy