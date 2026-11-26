De Michael Praetorius à Johann Sebastian Bach, de Pierre Dandrieu à Dietrich Buxtehude, les compositeurs ont livré de délicieuses pages pour l'une des célébrations les plus heureuses de l'année : Noël, fête de l'intimité, de la lumière au milieu de la nuit ou d'une naissance merveilleuse au plus profond de l'hiver. Les voix d'enfants de la Maîtrise de Vannes s'associent à Martin Gester aux claviers d'un orgue splendide en un concert de Noël. Dans une atmosphère tantôt tendre et pastorale, tantôt souriante ou jubilatoire transparaît, toujours magnifiée, l'inspiration populaire.