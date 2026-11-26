Ce livre rassemble les photographies prises lors de trois éditions du Festival de Cannes (2024/2025/2026). Travaillant pour Libération, Les Inrockuptibles et d'autres titres, le photographe bénéficie d'un fort capital de sympathie sur les réseaux sociaux. Son précédent livre, Cafoucho, tiré à 4000 exemplaires, s'est écoulé en quelques semaines ! L'organisation de signatures du livre a rencontré un grand succès et de fortes affluences de fans. Ce livre se présente au format d'une cassette vidéo VHS, avec un fourreau qui reprend son conditionnement. Il s'agira d'un objet très singulier, immédiatement identifiable au domaine du cinéma d'une manière visuelle.