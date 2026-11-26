Ce livre porte sur une question cruciale, le malentendu fondamental et constitutif des êtres parlants. Lacan l'a formulé dans la dernière partie de son enseignement quand il fait retour au traumatisme de la naissance avancé par Otto Rank, mais mis en question par Freud. Ainsi Lacan affirme "il n'y a pas d'autre traumatisme de la naissance que de naître comme désiré" . Il y a un donc bien un traumatisme d'origine que Lacan lie au malentendu du fait de la structure du langage qui le détermine. Nous aborderons donc, le malentendu entre les générations et ses conséquences. Dans ce sens, il s'agira de démontrer comment les symptômes de notre époque font suppléance au mur du langage entre les sexes. Est-ce que cela rend le dialogue entre les hommes et les femmes impossible ? Quelle issue pour ceux qui consentent à l'expérience de la psychanalyse ?