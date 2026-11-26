"Comme beaucoup d'Algériens durant la guerre d'Algérie, de 1954 à 1962, nous étions plusieurs générations et plusieurs familles à vivre sous le même toit où les hommes étaient absents, en exil, en prison ou au maquis. C'est notamment pendant cette période que je me suis retrouvée héritière d'un patrimoine culturel transmis de génération en génération, grâce aux miracles de l'oralité et à ces rencontres entre femmes. Des rencontres où le verbe prenait le dessus sur le quotidien, où les femmes s'émancipaient, le temps d'une soirée ou d'un après-midi, des liens qui les entravaient dans des sociétés patriarcales assumées. Ce patrimoine est d'une immense richesse, mais il fait aujourd'hui face à un danger d'effacement par des cultures hégémoniques importées d'ailleurs. Le défendre est un devoir. C'est perpétuer et faire vivre des siècles de poésie composée par des femmes (dont la fameuse Boukala, poésie divinatoire), de contes et de fables qui endormaient les petits, de proverbes qui enrichissaient les discussions des adultes, de devinettes, de comptines... Après Récits d'Alger et d'ailleurs, où j'avais déjà écrit deux contes, je récidive dans ce nouveau manuscrit en reprenant trois contes racontés par mes aïeules, et que j'ai racontés à mon tour à mes enfants. Les neuf autres sont le fruit de mon imagination". Samia Kriens Chabane