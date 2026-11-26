Chez Octave Mirbeau, les codes du roman naturaliste sont détournés, poussés à l'extrême, jusqu'à basculer dans l'horrifique. Ils se conjuguent à un réalisme exacerbé pour créer une porosité féconde entre naturalisme, gothique et fantastique. La poétique de l'horreur déployée par Mirbeau s'impose comme une écriture de l'excès et de la monstruosité, fondée sur la force visuelle. A travers elle, s'annonce déjà le langage du cinéma, ne serait-ce que par le montage en mouvement des descriptions et la fragmentation des corps en gros plans. L'épouvante ne naît pas seulement du choc frontal de la vision, mais aussi du trouble persistant que prolongent l'ombre et le non-dit. La littérature se déconstruit alors dans le vertige d'un monde en dissolution, se réinventant comme un art nouveau où le texte, happé par l'image, donne à lire une expérience sensorielle inédite. Visionnaire, Mirbeau maîtrise mieux que quiconque cette tension entre naturalisme et horreur pour s'affirmer, bien avant Stephen King, comme un modèle de l'effroi contemporain.