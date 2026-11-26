Depuis les clips de rap dénonçant la violence tout en esthétisant la brutalité jusqu'aux films prônant la sobriété matérielle mais dont la caméra semble tombée amoureuse du luxe, le spectateur a appris à accepter une certaine hypocrisie, celle qui résulte d'un décalage entre le message et la mise en scène, où le premier succombe presque toujours au charme de la seconde. Ne serait-ce que parce que pour tous ceux qui se sont habitués à suspendre leur jugement moral à l'approche de la jouissance visuelle, le message est décodé trop tard. L'oeil a déjà choisi son camp. Un livre qui interroge avec beaucoup d'intelligence l'influence i des images et des écrans sur nos désirs, nos jugements et notre perception du réel. Agrégé de philosophie, alumnus de l'ESSEC et ancien chercheur en psychologie cognitive, Alexis ROSENBAUM enseigne aujourd'hui à l'Institut Polytechnique de Paris. Il est notamment l'auteur des "Fiches pour comprendre la psychologie sociale" et des "Citations philosophiques expliquées" (Eyrolles).