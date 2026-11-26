Cet ouvrage jette un premier éclairage circonstancié sur un pan négligé des études animales : les images. Champ de connaissance caractérisé par une nouvelle attention portée à l'animal comme sujet, ces "studies" n'ont pas encore résolument intégré les images à leur projet de réforme épistémologique. Quant à l'histoire de l'art, elle demeure souvent rétive à réviser ses modèles interprétatifs à l'aune du point de vue animal. Prônant le couplage des études visuelles et animales, cet ouvrage entend démontrer, sur un empan historique allant du XVIIIe siècle à aujourd'hui, que la représentation visuelle est le siège d'une mutation des valeurs et des sensibilités touchant la condition animale. Vincent Lavoie est professeur titulaire au département d'histoire de l'art de l'Université du Québec à Montréal. Il a notamment publié "L'Affaire Capa. Le procès d'une icône" (Paris, 2017), ainsi que "Facing Black Star" (Toronto/Cambridge, 2023), en collaboration avec Thierry Gervais. Conseiller scientifique de l'exposition "Modèle animal. 200 ans de photographie" (Arles/Lausanne, 2026), ses travaux récents interrogent les visualités du sujet animal, tant dans la culture numérique contemporaine ("Trop mignon ! Mythologies du cute" , Paris, 2020), que dans l'histoire de l'art et de la photographie.