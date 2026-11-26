On parle beaucoup de la crise des adolescents, mais si peu de la crise du mitan de la vie de leurs parents. Or, les deux crises se déroulent en miroir, dans le même espace et le même temps. Les enjeux sont semblables. Ils se situent d'abord autour du corps qui change : d'un côté se déploie l'indécent spectacle de l'éclosion de la jeunesse, de l'autre le "déclin" des 50 ans. Puis, en ces temps du tout virtuel et où la société s'évertue à nous faire croire au plaisir sans bornes, les périodes critiques l'adolescence et le mitan sont marquées par l'apparitions de nouvelles potentialités, mais aussi par de nécessaires renoncements. Chez les adolescents, les risques de sortie de route prennent le chemin de la dépression, d'inhibitions ou de blocages psychiques, d'agissements plus ou moins dangereux. Chez les parents, les risques de dérapage passent aussi par la dépression, mais celle-ci prend souvent la direction de l'"adulescence", cette forme d'éternelle fausse adolescence si pernicieuse pour eux et pour leurs enfants. Mais au fait, c'est quoi être un adulte ? Rejoint-on véritablement un jour cet état d'équilibre complet et définitif rêvé ? Le statut d'adulte n'est-il pas plutôt un horizon d'idéal que nous n'atteignons jamais ? Ne serait-il pas plus juste et plus honnête de dire qu'à la sortie de l'adolescence, nous devenons tous des "adultescents", en chemin chacun à son rythme et à sa manière vers cet état idéal ?